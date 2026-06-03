circle x black
Cerca nel sito
 

Chi l'ha visto?, stasera 3 giugno: il caso di Paula Andrea Bran Yépez

Le anticipazioni della puntata di questa sera in onda su Rai 3

Federica Sciarelli - fotogramma/ipa
Federica Sciarelli - fotogramma/ipa
03 giugno 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Chi l'ha visto?' torna stasera, mercoledì 3 giugno, con un nuovo appuntamento in onda su Rai 3 in prima serata. Tra i casi di oggi, quello di Paula Andrea Bran Yépez, la donna di origini sudamericane scomparsa anni fa da Farneta (Lucca). Si era detto che fosse tornata nel suo Paese. Ma è davvero così? Paula ha davvero abbandonato il suo bambino di 7 anni e se n'è andata? La Procura non ci crede, ha ripreso le indagini e ha indagato il marito per omicidio e occultamento di cadavere.

CTA

E poi, domani giovedì 4 giugno inizia il processo all’imprenditore Gianluca Soncin. Pamela Genini poteva essere salvata? In ospedale per uno dei vari episodi di violenza, la donna risponde al questionario 'Brief Risk Assessment', quello che evidenzia i possibili rischi per una donna maltrattata, dichiarando di aver paura di essere uccisa - cosa che effettivamente avviene un anno dopo. Come mai non erano stati presi provvedimenti nei confronti di Soncin? Intanto rimane indagato Francesco Dolci per la profanazione della tomba di Pamela.

Infine, il caso di Claudia De Chirico, la ventiduenne trovata senza vita in un sottopassaggio a Terlizzi (Bari): ci sono state quattro richieste di archiviazione, ma il gip le ha respinte e ha ordinato ulteriori accertamenti. Non solo: il fidanzato della ragazza, unico indagato per la sua morte, è accusato ora di maltrattamenti anche verso la nuova compagna. Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica sciarelli rai 3 chi l'ha visto Paula Andrea Bran Yépez
Vedi anche
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video
Foggia, nel bunker segreto una piantagione di marijuana: 5 arresti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza