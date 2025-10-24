circle x black
Chiara Colosimo: "Mio figlio nato prematuro, un mese in terapia intensiva"

Colosimo, presidente della Commissione nazionale antimafia ospite da Monica Setta

Chiara Colosimo - Fotogramma/ipa
24 ottobre 2025 | 09.33
Redazione Adnkronos
"Mio figlio Flavio è nato in anticipo, pesava 1 kg e 800 grammi ed è rimasto in terapia intensiva un mese. Oggi è un bambino sanissimo e molto vivace, ma il ricordo di quel dolore mi è rimasto nel cuore". Lo ha detto Chiara Colosimo presidente della Commissione nazionale antimafia a Monica Setta nel programma Storie al bivio in onda domani, sabato 25 ottobre, alle 15.30 su Rai 2.

Chiara Colosimo apre per la prima volta l'album di famiglia e parla del marito Fabio e del figlio nato il 26 agosto del 2024. "Pochi giorni dopo il parto ero già al lavoro mentre mio figlio era in terapia intensiva" racconta la presidente della commissione nazionale antimafia. "Sono stati giorni difficilissimi ma ho avuto il sostegno dei medici e dei miei cari. In quell'ospedale, nel reparto più duro dove si lotta tra la vita e la morte, sono nate molte amicizie con le mamme che durano tuttora".

