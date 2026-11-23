"Federico era molto geloso. Se pensava che io parlassi con un altro, stava troppo male. Io l'ho interpretato come un grande amore passionale che lui non riusciva a vivere con me. Però era una cosa tossicissima". È una delle tante rivelazioni che Chiara Ferragni affida al documentario Chiara, disponibile da oggi su Netflix, in cui rompe un silenzio durato due anni e ripercorre il periodo più buio della sua vita, a partire dalla fine del matrimonio con Fedez. Tra loro, un amore durato 7-8 anni, sbocciato grazie alle rime di una canzone e naufragato tra tradimenti, polemiche e confessioni amare. "A Federico non dicevo mai i miei veri cachet, li riducevo perché lo sentivo molto competitivo. Con lui dovevo essere piccola anche in questo", rivela Chiara. E ancora, ricordando gli ultimi mesi della relazione, racconta una frase che l'ha profondamente ferita: "Stai zitta che adesso non sai più neanche fare la madre". Sono solo alcune delle confessioni contenute in 'Chiara'. Parole che gettano una nuova luce sulla relazione tra l'imprenditrice digitale e Fedez, una storia d'amore che per anni è sembrata una favola moderna sotto gli occhi di milioni di follower. Una favola nata nel 2016 con una canzone destinata a cambiare le loro vite per sempre. In quell'anno, lei era all'apice del successo: sui social numeri alle stelle, così come il fatturato delle sue aziende, e ogni brand voleva vedere un loro capo indossato da Ferragni. Mentre lui si divideva tra il banco dei giudici di 'X Factor' e il sodalizio artistico con J-Ax. E proprio nel maggio di quell'anno usciva 'Vorrei ma non posto', in cui si cita Matilda, il bulldog francese di Chiara venuta a mancare nel 2023: "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John", recita la rima della hit. Dopo qualche messaggio scambiato sui social, i due si vedono per un primo appuntamento in un lussuoso hotel di Milano. E da lì non si sono mai più lasciati. "Ho sempre sentito che non era una storia destinata a funzionare. Io ci ho creduto a questa favola, anche se non era perfetta, così come tutte le relazioni in generale. Ma ho sempre creduto che l'amore potesse fare qualsiasi cosa", ricorda l'imprenditrice digitale nel doc. "Dopo un mese che ci frequentavamo mi diceva: 'Voglio che tu sia la donna della mia vita, ti voglio sposare, voglio avere dei figli con te'. Intanto, la sua famiglia "non approvava al 100%" e nel suo team "erano tutti terrorizzati perché nel mondo della moda devi essere misteriosa, con lui invece ero molto più esposta, soprattutto sui social". Le persone, confessa Chiara, "si aspettavano che io stessi con un imprenditore e invece ho scelto un rapper tatuato: mi piaceva lui perché mi sembrava una persona vera".

Dopo qualche uscita sotto gli occhi indiscreti di paparazzi, Chiara e Federico sono diventati in pochi mesi la coppia italiana più seguita sui social. I fan hanno coniato il soprannome "Ferragnez", fusione dei loro cognomi. La loro relazione ha segnato una svolta nella comunicazione delle celebrity italiane: amore, vacanze, scherzi, divertimento, lusso e quotidianità sono diventati contenuti pubblici condivisi con milioni di follower. "La gente voleva la favola. Quello che succedeva a social spenti non veniva raccontato, altrimenti la gente non ci avrebbe più amato". Non è passato molto tempo dal primo bacio alla proposta di matrimonio all'Arena di Verona. "Pensavo che fosse presto, ma io lo amavo. Se gli avessi detto 'no', la storia sarebbe finita. Nonostante i dubbi, alla fine siamo arrivati al matrimonio". Il 6 maggio 2017, durante un concerto all'Arena di Verona, in occasione del compleanno di Chiara, Fedez ha interrotto lo spettacolo, le ha dedicato una canzone e le ha chiesto di sposarlo davanti a migliaia di persone. Il video ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. "Abbiamo pensato che la stesse incastrando. Una proposta pubblica in diretta, davanti a tutte queste persone", confessa nel doc il migliore amico di Chiara, Filippo Fiora. Nell'ottobre 2017, hanno annunciato di aspettare il primogenito. A marzo del 2018 è nato Leone Lucia Ferragni a Los Angeles. La gravidanza e la nascita sono state raccontate passo dopo passo sui social, trasformandosi in uno degli eventi mediatici dell'anno. Così come il loro matrimonio da favola in Sicilia nel 2018 tra a jet privati, un luna park costruito per l'occasione e festeggiamenti di tre giorni. Qualche mese dopo, la coppia è stata protagonista di un primo 'scivolone': la festa di compleanno a sorpresa per Fedez, organizzata da Chiara e dalla madre del rapper. Un evento che scatenato non poche polemiche, in quanto alcuni video social pubblicati mostravano gli ospiti della serata girare in carrello tra le corsie, giocando con il cibo. "Una cosa da cafoni arricchiti", dice Ferragni nel doc. "Così come un mio compleanno festeggiato in un vagone di Trenitalia o il luna park per il matrimonio". Per la maggior parte della gente, ricorda Chiara, "era una figata". E aggiunge: "Seguivamo un modello di vita americano, nello stile 'Kardashian', e noi lo abbiamo copiato e lo abbiamo reso all'italiana". L'analisi di Chiara si estende poi alle origini della coppia e all'ostentazione del lusso: "Venivamo da contesti sociali diversi. Anche io venivo dalla provincia, ma borghese. Quindi, non avevo questa cosa del riscatto sociale che aveva Federico".

Il brand dei Ferragnez ha continuato ad espandersi ben oltre i social network. E anche la famiglia si è allargata con la nascita di Vittoria Lucia Ferragni. Nel frattempo, il 2020 e gli anni immediatamente successivi hanno rappresentato probabilmente il momento di massimo consenso pubblico per la coppia. Durante l'emergenza Covid, Chiara Ferragni e Fedez sono diventati il volto di una mobilitazione senza precedenti sui social, promuovendo raccolte fondi e campagne di sensibilizzazione. Hanno ricevuto l'Ambrogino d'Oro nel 2020 dal Comune di Milano per aver messo la propria notorietà al servizio della città durante la prima ondata della pandemia di Covid-19, in particolare per la raccolta fondi destinata alla terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele. "Eravamo diventati degli eroi nazionali", afferma Chiara. Tra il 2021 e il 2023 è arrivata 'The Ferragnez', la docu-reality distribuita da Prime Video che ha aperto ancora di più le porte della loro vita privata. Oltre ai momenti familiari e professionali, la serie ha mostrato aspetti più complessi del loro rapporto: i problemi di salute di Fedez, le difficoltà personali e lavorative e alcune tensioni che hanno lasciato intravedere le prime crepe dietro l'immagine patinata della coppia. Un ulteriore campanello d'allarme emerge durante il Festival di Sanremo 2023. A far discutere è soprattutto il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston, un episodio che ha finito per catalizzare l'attenzione mediatica proprio nei giorni del debutto di Chiara Ferragni come co-conduttrice al fianco di Amadeus. "A Federico avevo chiesto una cosa molto semplice prima di Sanremo: 'Ti prego, quando sarai lì, non fare nulla che possa attirare polemiche. Limitati a sostenermi e ad applaudire per me, anche se non ci credi fallo per finta. E lui aveva risposto di 'sì'. Ma non è una richiesta che una moglie dovrebbe fare a un marito". Sul discusso bacio tra Fedez e Rosa Chemical all'Ariston, Ferragni ha offerto una lettura molto diversa da quella data all'epoca: "Non è vero che mi sono arrabbiata perché mi ha rubato il palco, come si è detto. Il problema era un altro: tutta l'Italia ha visto una donna che non veniva rispettata da suo marito". L'imprenditrice sostiene inoltre che quel momento fosse stato pianificato: "Loro avevano organizzato tutto. Federico non me l'ha mai confessato. L'ho scoperto soltanto leggendo il suo libro. E per questa cosa non mi ha mai chiesto scusa".

Di quel Sanremo, però, a far notizia è stata anche una frase portata da Chiara sul palco dell'Ariston: 'Pensati libera'. Voleva essere "un augurio per tutti, ma per me in primis", ammette Chiara, riflettendo sulla distanza che sentiva tra il messaggio rivolto al pubblico e la propria vita privata: "Parlavo di empowerment femminile e poi ero in mano a due uomini (il marito Fedez e il manager Fabio Maria Damato, ndr.). Mi sono sentita un bluff. Come posso dire alle donne di non accettare relazioni tossiche quando io, che sono in una posizione privilegiata, ci sono?". Nel 2023, Chiara si è poi ritrovata ad affrontare una delle pagine più buie della sua carriera: il 'Pandoro gate', che ha avuto origine dall’inchiesta giornalistica di Selvaggia Lucarelli. "Sapevo che lui non mi sarebbe stato vicino come speravo facesse". E nel doc, un'altra stoccata arriva sempre dall'amico Filippo: "Le persone che erano attorno a lei per Fedez erano 'sciacalli', lui però è stato il primo ad abbandonare la nave che stava affondando".

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, almeno secondo il racconto dell'imprenditrice digitale nel documentario, non sarebbe nata all'improvviso ma sarebbe stata il risultato di anni di incomprensioni, tensioni e ferite accumulate nel tempo. Ferragni descrive un rapporto progressivamente segnato da distanza emotiva e difficoltà comunicative. Ricorda, ad esempio, vacanze trascorse con un marito sempre più chiuso in sé stesso: "In vacanza lui non usciva dalla stanza, voleva stare lì a guardare cose sul telefono". Lei, al contrario, racconta di desiderare una vita familiare più condivisa e aperta all'esterno, soprattutto per i figli: "Volevo fare cose normali, stare con la mia famiglia. Volevo che i miei bambini vedessero il mondo". Un altro elemento centrale del suo racconto riguarda la gelosia e la competizione all'interno della coppia. Nel documentario Ferragni sostiene di aver spesso ridimensionato i propri successi professionali per non alimentare tensioni: "A Federico non dicevo mai i miei veri cachet, li riducevo perché lo sentivo molto competitivo. Con lui dovevo essere piccola anche in questo".

La parte più delicata riguarda però i presunti tradimenti, primo fra tutti quello con Angelica Montini. Ferragni racconta di averla conosciuta a Miami, un mese prima della proposta di matrimonio. In quell'occasione Fedez l'aveva definita "bona", ma Chiara non aveva dato peso a quel commento. Un giorno - verso la fine della loro relazione - racconta di aver trovato sul telefono dell'allora marito una conversazione con un'altra donna. Secondo il suo racconto, dopo aver letto alcuni messaggi lo avrebbe svegliato e cacciato di casa. "Ho sbattuto io fuori casa Fedez, perché ho trovato degli screenshot in cui una donna diceva che non se l'era sentita di fare una cosa", racconta. Per Chiara il riferimento era a una relazione, mentre il rapper avrebbe sostenuto che si trattasse di "una canna". "Mi diceva che non mi fidavo di lui e lui non se la sentiva di stare con me", ricorda. Alla fine "mi ha anche lasciata lui". Dopo la separazione, Ferragni descrive un periodo di forte sofferenza psicologica: "Ogni giorno era peggio del precedente, non avevo mai vissuto la sensazione di non voler lottare per niente. Non riuscivo ad alzarmi dal letto". In quei mesi, spiega, la sua principale preoccupazione era proteggere Leone e Vittoria dal dolore della situazione. Tra i ricordi più dolorosi citati nel documentario c'è anche una frase che sostiene di aver ricevuto da Fedez durante uno degli ultimi litigi: "Stai zitta che adesso non sai più neanche fare la madre". Parole che, a suo dire, l'avrebbero profondamente ferita in un momento già molto difficile.