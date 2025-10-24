circle x black
Cerca nel sito
 

Chiara Ferragni: "Il 2024? Un anno difficile, dopo il divorzio ora sono innamorata e felice"

L'imprenditrice digitale si è raccontata nelle pagine di Cosmopolitan Spagna

Chiara Ferragni - fotogramma/ipa
Chiara Ferragni - fotogramma/ipa
24 ottobre 2025 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non mi arrendo mai. Come tutti, a volte mi sento insicura". Lo ha detto Chiara Ferragni in un'intervista rilasciata a 'Cosmopolitan Spagna', nella quale affronta temi legati sia alla sua vita professionale, sia a quella vita privata, dal divorzio con Fedez alla nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, di cui ammette esserne molto "innamorata".

Ferragni parla anche del rapporto con gli haters, che l'accompagnano sin dagli esordi: "Prima o poi si sviluppa una corazza, ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli, si legge un messaggio cattivo e questo rimane impresso nella mente per il resto della giornata", spiega Chiara che sottolinea come "l'esposizione non è per tutti. Se vuoi essere sui social media e vuoi che quello sia il tuo lavoro, devi accettarlo".

Riavvolgendo il nastro, Chiara definisce il '2024' come un anno "molto difficile": "Nel corso degli anni, ho avuto i miei alti e bassi. Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita".

Oggi l'imprenditrice digitale dice di aver ritrovato la serenità accanto a Giovanni Tronchetti Provera: "Sì, sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
chiara ferragni fedez
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza