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Chiara Galiazzo: esce il nuovo singolo "Basta Poco" e annuncia il Tour Teatrale

Esce domani il nuovo brano dell'artista, un inno pop alla lòibertà e alla semplicità

Chiara Galiazzo: esce il nuovo singolo
07 maggio 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà disponibile dall’8 maggio “Basta poco” (Altafonte Italia), il nuovo singolo di Chiara Galiazzo, un inno pop luminoso alla libertà e alla semplicità. Tra immagini urbane e slanci immaginifici, la voce inconfondibile di Chiara racconta un’evasione emotiva dove basta uno sguardo per sentirsi altrove. Le sere d’estate fanno da sfondo a un viaggio intimo e condiviso: senza mappe né mezzi, solo la forza di un legame capace di aprire ogni porta e trasformare l’ordinario in meraviglia. Scritto da Chiara Galiazzo insieme a Alessandro Casillo, Piccolo G, Marco Di Martino e Danusk che lo ha anche prodotto, il singolo rappresenta un nuovo tassello del percorso artistico di Chiara confermandone la capacità di unire immediatezza pop e profondità emotiva.

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Con l’uscita di “Basta Poco”, Chiara si prepara a incontrare il pubblico dal vivo durante uno speciale tour nei teatri organizzato da Imarts – International Music And Arts in partenza il prossimo autunno dal titolo “Nuova Luce”. In questo nuovo progetto live, Chiara proporrà i brani più amati del suo repertorio in una veste inedita, dove un quartetto d’archi dialogherà con sonorità elettroniche, dando vita a un’esperienza musicale elegante e contemporanea.

“Nuova Luce - il tour nei teatri” partirà il 20 novembre da Coriano (Teatro CorTe) per poi proseguire il 23 novembre a Milano (Teatro Manzoni), il 27 novembre a Mestre (Teatro Corso), il 9 dicembre a Ferrara (Teatro Nuovo) e il 17 dicembre : a Roma (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone). Le prevendite saranno aperte il 15 maggio.

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Musica Pop Libertà Semplicità Tour Teatri
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