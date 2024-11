Brutto spavento per Chris Martin che ieri sera, durante il concerto dei Coldplay al Marvel Stadium di Melbourne in Australia, è caduto in una botola aperta sul palco uscendone miracolosamente illeso. Il frontman della band, 47 anni, è precipitato bruscamente mentre parlava davanti a una folla di 50mila persone. Nel filmato condiviso su X si vede la pop star, vincitrice di 7 Grammy, inciampare accidentalmente in una botola aperta mentre cammina all'indietro. Qualche istante dopo, un membro della troupe che si trovava all'interno dello spazio vuoto ha aiutato il cantante, che indossava una maglietta blu e pantaloni cargo neri, a risalire sul palco."Questo non era è previsto, grazie per avermi salvato - ha detto nel microfono Martin al membro dello staff - grazie, ragazzi, santo cielo, sto bene'', ha assicurato ai suoi fan.

Thank god Chris Martin from @coldplay is okay after he fell through the trap door on the stage 🙏 #ColdplayMelbourne #MusicOfTheSpheres



🎥 - @CovidPete pic.twitter.com/CfisyZCrh6 — JAKE FLAGPIES23 🏆🖤🤍 (@IncrediblyBozza) November 3, 2024

Nelle ultime settimane erano già accaduti due incidenti simili. Tre settimane fa Olivia Rodrigo è caduta in una botola sul palco della Rod Laver Arena di Melbourne mentre si stava esibendo ("Oh mio Dio è stato divertente", ha subito sdrammatizzato), mentre una decina di giorni fa è stata Billie Eilish a precipitare dalle scale del palco di New York mentre salutava i fan a fine esibizione.