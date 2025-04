L'ex calciatore ha raccontato sui social il motivo del ricovero in ospedale durante la vacanza con la famiglia

Disavventura per Christian Vieri. L'ex calciatore, in vacanza alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie Stella e Isabel, si è trovato costretto a rientrare in Italia dopo aver accusato un malore.

Christian Vieri

A raccontare cosa è accaduto è stato lo stesso Christian Vieri che sui social ha condiviso le foto dell'ospedale in cui è stato ricoverato. L'ex attaccante della Nazionale è stato immortalato con la maschera per l'ossigeno, spiegando nelle stories successive cosa è successo.

"Tutti mi chiedono come sto" ha esordito Vieri spiegando ai follower che ancora prima di partire per le Maldive accusava già del malessere fisico, come tosse e dolore alle ossa. “Ho detto mi prendo il classico antidolorifico due o tre giorni e mi passa", ha continuato il 51enne.

La situazione però è degenerata: "Vado dal medico mi sente i polmoni e mi dice che il sinistro è a posto, il destro fischia un pochettino. Ho detto, 'il rigore?' e ha riso anche il dottore", ha raccontato Vieri.

Il medico gli ha prescritto l'antibiotico e l'ex attaccante è rimasto per tre giorni alle Maldive con la tosse. "Vacanza finita”, ha aggiunto Vieri spiegando che tornerà oggi, giovedì 24 aprile, a Milano per ulteriori accertamenti. Con lui anche la moglie Costanza che sui social ha confermato le condizioni di salute dell'ex calciatore: "È stato veramente male, questa vacanza se l’è fatta praticamente a letto".