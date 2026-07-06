Ciauru, alias Simone Privitera, vince la seconda edizione del Reply AI Music Contest, la competizione internazionale che esplora nuove forme di espressione che integrano intelligenza artificiale, musica e live performance. Il DJ e producer multiplatino italiano ha collaborato con alcuni dei principali artisti della scena italiana e internazionale, tra cui Gaia, Fedez, Gianni Morandi, Steve Aoki, Don Diablo e Benny Benassi, e integra oggi strumenti di intelligenza artificiale all’interno di una pratica musicale radicata nella scena elettronica contemporanea.