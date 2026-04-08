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Cidim, da domani cinque concerti con Saladini & Guidolotti Jazz Quartet

A Mola di Bari, Catanzaro, Messina, Lamezia Terme e Taranto

Cidim, da domani cinque concerti con Saladini & Guidolotti Jazz Quartet
08 aprile 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cinque concerti con Guido Saladini & Marco Guidolotti Jazz Quartet a Mola di Bari (Bari), Catanzaro, Messina, Lamezia Terme e Taranto. Insieme ai due artisti ci saranno Felice Tazzini, pianoforte Francesco Pierotti, contrabbasso e Valerio Vantaggio, batteria. Il tour fa parte del progetto Circolazione musicale in Italia - Jazz session e viene promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica grazie al contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

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Il quartetto suonerà il 9 aprile a Mola di Bari in collaborazione con l’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali; il 10 aprile a Catanzaro in collaborazione con Ama Calabria Ets; sabato 11 Aprile a Messina in collaborazione con l’Accademia Filarmonica di Messina; il 12 Aprile a Lamezia Terme (Catanzaro) sempre con Ama Calabria Ets e infine il 13 aprile a Taranto con l’Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza Onlus.

 

“Il calendario di Circolazione Musicale in Italia vede protagonista ad aprile Gino Saladini & Marco Guidolotti Jazz Quartet con un tour che toccherà diverse regioni del Sud Italia e un programma variegato che include le musiche di Monk, Debussy, Bechet, Guidolotti e Tazzini. Con una pianificazione intensa la nostra associazione ribadisce l’impegno quotidiano e costante nel mantenere vivo il settore della musica, in questo caso di quella jazz, offrendo agli artisti italiani opportunità reali di esibizione in contesti di prestigio e con l’obiettivo di garantire in tutta Italia, da Sud a Nord, un’offerta di grande livello”, spiega il presidente del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice. Il calendario completo di tutti i concerti è consultabile sul sito del Cidim.

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