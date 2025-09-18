circle x black
Cerca nel sito
 

Cidim, il duo pianistico Bravi e Scapicchi in concerto in Vaticano  

Venerdì 19 settembre all’interno del Museo Gregoriano Profano

Cidim, il duo pianistico Bravi e Scapicchi in concerto in Vaticano  
18 settembre 2025 | 14.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sarà il duo pianistico composto da Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi, allievi della Fondazione Accademia Musicale Chigiana, il protagonista del nuovo appuntamento di Musica ai Musei, la rassegna concertistica promossa dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Direzione dei Musei e dei Beni culturali con il Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica. I giovani professionisti si esibiranno venerdì 19 settembre, alle 18, all’interno del Museo Gregoriano Profano dello Stato della Città del Vaticano.

“Nell’anno del Giubileo la rassegna ha ritrovato lo spazio che aveva conquistato in questi anni, forte della sua formula oramai nota e consolidata che prevede l’accesso al concerto e anche quello ai Musei, in un perfetto connubio tra arte e musica. La varietà e ricchezza della rosa dei concerti inseriti hanno sempre conquistato il pubblico presente e ottenuto il meritato riscontro”, spiega la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta.

“Abbiamo inserito questo concerto nell’ambito del nostro progetto Giovani talenti musicali nel mondo perché venerdì promosso, all’interno dei Museo Gregoriano Profano, si esibiranno due straordinari artisti Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi, allievi della Fondazione Accademia Musicale Chigiana con la quale cooperiamo proprio per favorire l’ingresso nel mondo musicale nazionale e internazionale dei migliori giovani musicisti italiani. Di alta levatura anche il programma dell’esibizione che comprende musiche di Debussy, Respighi, Ravel, Capogrosso e Fazıl Say, a testimonianza delle straordinarie capacità del duo pianistico. Collaborare con i Musei Vaticani è per la nostra associazione sempre un grande onore, tanto più che quest’anno l’iniziativa si iscrive a pieno titolo all’interno del calendario degli eventi culturali in programma per l’Anno Santo”, conclude Francescantonio Pollice, Presidente del Cidim e di Aiam (Associazione italiana attività musicali). La rassegna Musica ai Musei rientra nel progetto Suono Italiano che gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica ai Musei Giubileo Giovani talenti musicali nel mondo Suono Italiano
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza