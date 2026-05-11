circle x black
Cerca nel sito
 

'Il diavolo veste Prada 2' domina ancora il box office: supera i 24,6 milioni totali

'Michael' raggiunge i 18 milioni, terzo miglior weekend dell’anno per il mercato italiano

Anne Hathaway - AFP
Anne Hathaway - AFP
11 maggio 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

'Il diavolo veste Prada 2' domina ancora il box office: p er il secondo weekend consecutivo, si conferma al primo posto del botteghino italiano con 6.657.152 euro. Da segnalare la media molto alta (8.771 euro per 759 schermi) e il calo contenuto rispetto al precedente fine settimana (‑42%), per un totale che sale a 24.605.766 euro.

CTA

Buona media copie (5.650 euro per 596 sale) e calo ridotto (‑28%) anche per ‘Michael’, che si conferma al secondo posto con 3.367.121 euro, raggiungendo un totale di 18.089.418 euro. I due film trainano l’intero mercato: con un incasso complessivo di 12.218.945 euro e 1.520.273 spettatori, quello dal 7 al 10 maggio è il terzo miglior weekend dell’anno, dopo quelli dall’1 al 4 gennaio e dal 30 aprile al 3 maggio.

In terza posizione debutta ‘Mortal Kombat II’ con 407.136 euro, per una media di 1.362 euro in 299 sale. Altra new entry al quarto posto, ‘Pecore sotto copertura’, con 340.111 euro (grazie alle anteprime dello scorso weekend il totale è di 414.289 euro). A seguire un altro esordio: ‘Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D’, evento musicale diretto da James Cameron, che incassa 300.368 euro.

Non entusiasmano le tre nuove uscite italiane: ‘Illusione’ di Francesca Archibugi si piazza al settimo posto con 151.611 euro, pur registrando una media di 820 euro per 185 cinema; ottava posizione per la commedia corale ‘L’amore sta bene su tutto’ con 120.871 euro; segue ‘Antartica – Quasi una fiaba’ con Silvio Orlando, nono con 78.287 euro (in appena 90 sale).

Completano la top ten ‘Super Mario Galaxy – Il film’, sesto con 186.577 euro per un totale di 14.225.867 euro, e ‘Yellow Letters’, decimo con 55.634 euro per un totale di 161.791 euro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
box office Il diavolo veste Prada 2 Michael Mortal Kombat II Pecore sotto copertura
Vedi anche
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza