Uomini e Donne, Ciro Solimeno è il nuovo tronista: le scuse di Martina De Ioannon

La novità nel dating show condotto da Maria De Filippi

Ciro Solimeno - Uomini e donne
Ciro Solimeno - Uomini e donne
05 novembre 2025 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di 'Uomini e Donne'. La proposta di Maria De Filippi è arrivata dopo l’atteso confronto tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri nella puntata andata in onda ieri, martedì 4 novembre.

Cosa era successo

Il trono di Martina si era concluso con la scelta di Ciro, lasciando fuori Gianmarco, che in seguito era diventato tronista e aveva coronato la sua esperienza con Cristina Ferrara. Tuttavia, a pochi mesi dalle rispettive scelte, entrambe le coppie si dicono addio. Martina è tornata a frequentare Gianmarco e la loro relazione è ormai ufficiale. Ma secondo molti utenti, Martina e Gianmarco avrebbero iniziato a frequentarsi già prima della rottura con Ciro, insinuando un tradimento, smentito più volte dalla stessa Martina.

Il confronto

“Non c’è mai stato un tradimento da parte mia”, ha insistito lei più volte in puntata. “Ho sbagliato i modi, le tempistiche, ti ho mancato di rispetto spettacolarizzando sui social. Ti chiedo scusa per questo”, ha detto Martina rivolgendosi a Ciro. Il confronto si è concluso con un abbraccio tra i due, ma la vera sorpresa è arrivata dopo, quando Maria De Filippi ha proposto il trono a Ciro. Ciro, in lacrime, ha accettato senza esitazioni.

