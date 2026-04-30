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Katia Follesa torna sul Nove, al via la terza stagione di 'Comedy Match'

Nuove sfide di improvvisazione, cast ampliato e ospiti speciali: lo show comico riparte con due squadre di comici pronte a sfidarsi sul palco rotante

Katia Follesa - Ipa
Katia Follesa - Ipa
30 aprile 2026 | 07.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Katia Follesa torna oggi sul Nove con la terza stagione di Comedy Match, lo show comico che mette due squadre di artisti l’una contro l’altra a colpi di improvvisazione. Da stasera, 30 aprile, ogni giovedì in prima serata, il programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery riporta sul palco rotante del format alcune delle sfide più amate dal pubblico, insieme a nuove prove pensate per spingere i comici fuori dalla loro comfort zone.

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Il cast

Dopo una seconda stagione che ha sfiorato una media di 600.000 spettatori con il 3,5% di share, 'Comedy Match' riparte con un cast rinnovato e un meccanismo di gara ancora più serrato. Accanto ai talent storici – Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis e Giulia Vecchio – arrivano le new entry Aurora Leone, Alessandro Betti, Sergio Friscia, Andrea Perroni e Peppe Iodice. A inaugurare la stagione, nella prima puntata, ci sarà anche un ospite speciale: Angelo Pintus.

Le sfide

Le due squadre, guidate da Follesa, si affronteranno in nove match costruiti su improvvisazioni, giochi comici e prove a tema. Tra le novità di quest’anno spicca il Comedy Bar, una sfida in cui ogni comico dovrà interpretare un personaggio e farlo evolvere nel corso delle puntate, mantenendo coerenza narrativa e capacità di sorprendere il pubblico.

Il voto

Come sempre, a decidere la squadra vincitrice sarà il pubblico in studio, chiamato a votare al termine di ogni sfida fino alla Comedy Battle, il round finale che può ribaltare il risultato e cambiare le sorti dell’intera puntata.

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Comedy Match Katia Follesa comedy match 2026 comedy match quando va in onda
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