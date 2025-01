Steven Basalari ha svelato il fatturato dei locali di 'Con mollica o senza', il fenomeno social nato dalla collaborazione con Donato De Caprio, il salumiere napoletano diventato una vera star su TikTok.

Il successo di 'Con mollica o senza'

Era il 20 febbraio del 2023 quando Donato De Caprio inaugurava il primo punto vendita di 'Con mollica o senza', situato in via Pignasecca a Napoli. L'incredibile successo, dovuto anche alla fama su TikTok, ha dato la possibilità al salumiere, in società con l'imprenditore Steven Basalari, di aprire altri tre punti vendita: a Roma, a Milano e una dark kitchen sempre nel centro meneghino.

Con un video pubblicato su TikTok, Steven Basalari ha svelato il fatturato totale del 2024 di tutte le attività. L'ultimo locale aperto di 'Con Mollica o Senza' è il “piccolo take away dedicato al delivery” situato in viale Brianza a Milano, dove non c'è l'accesso al pubblico. L'imprenditore rivela di aver fatturato, in appena due mesi di attività, 222.318 euro.

Prosegue con il locale di Roma, aperto in piazza di Pietra nel marzo del 2024. Il totale dei guadagni è di 1.118.668 euro a cui si aggiungono 225.174 euro ottenuti attraverso la piattaforma Glovo (che consegna a domicilio). Nell'ottobre del 2023, 'Con mollica o senza' apre a Milano, zona Duomo. Nel 2024 il locale ha fatturato 3.187.350 euro cui vanno aggiunti 605.031 di delivery grazie a Glovo. Infine, menziona, il primo negozio aperto di 'Con Mollica o Senza', quello di Napoli. Nel 2024 ha fatturato 3.339.131 euro e 194.471 con la piattaforma Glovo, e supera così i 3,5 milioni di euro totali.

Il totale dei fatturati dei quattro locali, secondo quanto riferisce Basalari nel video pubblicato su TikTok che ha totalizzato più di 3 milioni di visualizzazioni, sfiora quasi i 9 milioni di euro, esattamente 8.832.193 mila euro: "Per un progetto che molti davano per spacciato", conclude l'imprenditore, orgoglioso.

Chi è Donato De Caprio

L’imprenditore di Brescia, Steven Basalari, noto per essere proprietario della discoteca ‘Number One’ ha notato il salumiere Donato De Caprio grazie ai video che pubblicava su TikTok.

Prima di aprire l’attività ‘Con mollica o senza’, Donato lavorava in un negozio di salumi e latticini in centro a Napoli. Ogni giorno riprendeva la sua attività sui social, preparando panini per i clienti, diventando un fenomeno virale in pochissimo tempo. Per motivi che non sono stati svelati, il napoletano viene allontanato dalla salumeria e perde il lavoro.

Non demorde, continua a farcire i panini per la sua famiglia continuando a creare contenuti sul profilo di TikTok. Il salumiere viene poi contattato da Basalari, l'impreditore gli propone di aprire un locale in società, nella stessa zona del negozio in cui prima Donato lavorava come dipendente. Nasce così ‘Con mollica o senza’. E in poco più di due anni, diventa una tappa fondamentale di street food a Napoli.