"Ottant'anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un'Italia libera e democratica, erano ragazzi e ragazze come noi. Non dimentichiamo"

Bella Ciao apre il concerto del primo maggio a Roma. L'evento parte con l'esibizione di Leo Gassmann, che si congeda da piazza San Giovanni con un messaggio: "Ottant'anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un'Italia libera e democratica, erano ragazzi e ragazze come noi. Non dimentichiamo".

Dopo l’apertura, il concerto ricorda Papa Francesco proiettando il video che il Pontefice aveva registrato in occasione di Sanremo 2025. Le parole del Papa riecheggiano in piazza: "La musica è bellezza, la musica è strumento di pace. È una lingua che tutti i popoli, in diversi modi, parlano e raggiunge il cuore di tutti. La musica può aiutare la convivenza dei popoli", aveva detto il Santo Padre.