Concerto di Capodanno della Fenice, record di ascolti su Rai 1

Si conferma uno degli appuntamenti televisivi e musicali più seguiti dal pubblico italiano il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, che anche quest'anno ha registrato numeri di grande rilievo, sia in sala sia in termini di ascolti e interazioni digitali. L'evento, giunto alla ventitreesima edizione, ha fatto registrare il tutto esaurito per tutte le quattro repliche nella sala di Campo San Fantin e un forte riscontro televisivo grazie alla diretta realizzata da Rai Cultura il 1° gennaio.

La trasmissione su Rai 1 ha raggiunto 2.986.000 spettatori, pari al 23,9% di share, confermandosi tra i programmi più seguiti della giornata. Ampia anche la partecipazione del pubblico sui canali digitali del Teatro: il sito ufficiale ha totalizzato circa un milione di visite nel corso della diretta, mentre sui social network l’hashtag #CapodannoFenice è rimasto tra le tendenze italiane per l’intera giornata. Su Facebook si sono registrate 645.000 visualizzazioni e oltre 23.000 interazioni, mentre i contenuti pubblicati su Instagram hanno superato 2 milioni di visualizzazioni. Su TikTok i video dedicati all'evento hanno raggiunto 31.000 visualizzazioni. su Rai 2 il tradizionale Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker, diretto dal maestro Yannick Nézet-Séguin, ha segnato il 16,2% di share e 2 milioni 63mila spettatori durante la trasmissione in differita.

Protagonisti del Concerto veneziano sono stati il direttore d'orchestra Michele Mariotti, al debutto sul podio del Teatro La Fenice, il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman. Alla realizzazione dello spettacolo hanno contribuito inoltre il Coro del Teatro La Fenice, preparato da Alfonso Caiani, e il Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma, con Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel impegnati nelle coreografie di Diego Tortelli, con costumi firmati da Laura Biagiotti. Il programma musicale ha proposto pagine di Rossini, Bellini, Mascagni, Puccini, Ponchielli e Verdi.

Archiviato il successo veneziano, l'Orchestra del Teatro La Fenice è ora attesa da una nuova trasferta internazionale. Domenica 4 gennaio, alle ore 18, una parte dell'ensemble veneziano sarà protagonista a Barcellona della prima edizione del Concerto di Capodanno del Gran Teatre del Liceu. L'Orchestra della Fenice si unirà all’Orchestra del Liceu sotto la direzione di Riccardo Frizza, dando vita a un progetto di collaborazione tra le due storiche istituzioni liriche.

Il concerto rappresenta un simbolico gemellaggio tra Venezia e Barcellona, due città e due teatri segnati dagli incendi degli anni Novanta e accomunati da una lunga tradizione musicale. Il programma prevede l’esecuzione di sinfonie, ouverture e intermezzi del grande repertorio operistico, con musiche di Rossini, Bellini, Puccini, Strauss, Offenbach, Donizetti, Mascagni e Verdi.

Solisti della serata saranno il soprano Saioa Hernández e il tenore Xabier Anduaga, protagonisti di alcune delle più celebri arie del repertorio lirico e di un duetto finale tratto dalla Lucia di Lammermoor di Donizetti. (di Paolo Martini)