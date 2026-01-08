circle x black
Crans-Montana, il figlio di Al Bano e Lecciso sfugge alla tragedia. Jasmine Carrisi: "Siamo ancora scossi"

Loredana Lecciso: "Al Bano afferma che Cellino San Marco li ha salvati"

08 gennaio 2026 | 15.25
"Siamo tutti ancora molto scossi". Così Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ospite oggi a La volta buona, ha parlato della tragedia che si è consumata a Crans-Montana la notte di Capodanno, dove un incendio nel noto locale 'Constellation' ha provocato la morte di 40 giovani. Tra i partecipanti, avrebbe dovuto esserci anche il fratello Bido.

"Siamo molto legati a Crans-Montana, mio fratello ha frequentato il liceo lì e si era creato tanti amici. Leggere questa notizia è stato davvero triste", ha detto la figlia di Al Bano ospite di Caterina Balivo. "Era molto scosso, mi ha mostrato le immagini di quando frequentava il locale, che per lui era un punto di riferimento. Per Bido era un ricordo bellissimo", ha aggiunto.

Bido, figlio di Loredana Lecciso e Al Bano, con la fidanzata Emily avrebbe dovuto trascorrere infatti il Capodanno a Crans-Montana e sarebbe andato nel locale della tragedia. Ma alla fine è tornato a Cellino San Marco, evitando così di trovarsi al centro della tragedia.

Loredana Lecciso: "La Puglia lo ha salvato"

"La Puglia lo ha salvato", ha detto Loredana Lecciso in un'intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno. La showgirl ha spiegato: "Bido si è diplomato a Crans-Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine (la sorella, ndr). La sua fidanzata, Emily, è del posto. Ci eravamo riuniti per trascorrere il Natale tutti insieme. È una località bellissima. Passeggiando a piedi ero passata proprio davanti al locale della strage. Mio figlio e la sua ragazza hanno deciso all’ultimo di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra le varie alternative, c’era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation. Al Bano afferma che Cellino San Marco li ha salvati".

"Sono felice che sia andata così, ma il mio sollievo non allevia il dolore per il dramma che stanno vivendo i famigliari. Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà. Il mio cuore è con loro", ha concluso.

