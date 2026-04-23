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Da Beverly Hills a Dawson’s Creek, gli anni 90 travolgono streaming e web

Il decennio che ha segnato un'intera generazione torna a rivivere e sui social gli spezzoni delle serie cult diventano virali

Da Beverly Hills a Dawson’s Creek, gli anni 90 travolgono streaming e web
23 aprile 2026 | 20.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La chiamano nostalgia, ma è un sentimento molto più potente. È un'onda che non accenna a ritirarsi, quella per gli Anni '90, un decennio che ha definito un'intera generazione e che oggi, grazie alla televisione, torna a bussare alla nostra porta. Sui social network, spezzoni di serie cult diventano virali, catturando non solo chi c'era, ma anche chi, all'epoca, non era ancora nato. "Ho iniziato per la prima volta Beverly Hills 90210 e mi sono innamorata di un ragazzo degli anni '90", scrive un'utente su X. A cavalcare quest'onda è Sky che, dopo aver acceso la nostalgia con la serie ‘Hanno ucciso l’uomo ragno - La leggendaria storia degli 883’ che ad ottobre torna con la seconda stagione, confeziona un vero e proprio tributo a "Beverly Hills, 90210", l'iconica serie in dieci stagioni che, dopo il debutto negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990, divenne in breve tempo un fenomeno globale.

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Creata da un allora sconosciuto Darren Star (che anni dopo ci avrebbe regalato Sex and the City), la serie ha ridefinito l'immaginario televisivo del decennio, trasformando i suoi protagonisti – Jason Priestley (Brandon), Shannen Doherty (Brenda), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Luke Perry (Dylan), Gabrielle Carteris (Andrea), Brian Austin Green (David) e Tori Spelling (Donna) – in star internazionali. Dal 3 aprile, tutte le dieci stagioni della serie sono tornate disponibili per la prima volta in Italia dal 2001, in un'inedita e scintillante versione rimasterizzata in alta definizione e nel formato 16:9, pronta per essere divorata on demand su Sky e in streaming su Now. E la risposta del pubblico è andata oltre ogni aspettativa, trasformando l'operazione in un trionfo.

I numeri parlano chiaro: a soli venti giorni dal debutto sulla piattaforma, il cofanetto completo di Beverly Hills 90210 su Now è diventato il boxset che ha generato più "adds" (sottoscrizioni alla visione) di sempre, superando ogni record. Il successo è esploso anche sui social, dove la febbre per la serie ha generato oltre seicentomila interazioni sui canali ufficiali di Sky e Now, accompagnate da un totale di 17 milioni di visualizzazioni dei video dedicati a Beverly Hills. Cifre che dimostrano come la serie non sia un semplice repertorio archeologico per fan della prima ora, ma un fenomeno culturale vivo e capace di creare nuove conversazioni.

E se Beverly Hills ha definito l'amicizia e le prime cotte, l'amore romantico e tormentato degli anni '90 è pronto a risbocciare, a volte, grazie a un semplice like. A riaccendere la miccia è stato un post su Instagram: Katie Holmes e Joshua Jackson, indimenticabili Joey e Pacey di ‘Dawson's Creek’ (disponibile in streaming su Mediaset Infinity), abbracciati e sorridenti. La foto promuove ‘Happy Hours', una nuova commedia romantica, primo capitolo di una trilogia scritta proprio dall'attrice, che li riporta fianco a fianco sul set dopo anni.

Sotto lo scatto, però, la conversazione è deragliata rapidamente dal cinema alla vita reale. I commenti si sono riempiti di nostalgia e desideri: “Questo è il matrimonio che sarebbe dovuto accadere nella vita reale”, “sposatevi nella vita reale e guarite i nostri cuori millenial”. Commenti che hanno spinto la Holmes a lasciare un proprio like: un semplice gesto che ha mandato in visibilio i fan. A rendere il quadretto ancora più nostalgico, tra i commenti è spuntato anche quello di Kimberly Van Der Beek, moglie di James Van Der Beek, l'attore interprete di Dawson, scomparso lo scorso 11 febbraio. "Lo adoro", ha scritto. E così, tra i numeri da record di una serie cult e un "mi piace" che riaccende un'intera mitologia romantica, i frammenti di un'epoca che credevamo passata dimostrano di essere più vivi che mai.

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Tag
Anni '90 Beverly Hills 90210 Dawson's Creek Nostalgia
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