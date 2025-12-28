circle x black
Cerca nel sito
 

Da noi... a ruota libera, Fabio Canino: "Ballando? Edizione pesante, colpa di alcuni personaggi..."

Il giurato del dance show ospite oggi da Francesca Fialdini

Fabio Canino - fotogramma/ipa
Fabio Canino - fotogramma/ipa
28 dicembre 2025 | 18.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È stata un'edizione pesante". Con queste parole Fabio Canino ha parlato dell'edizione appena conclusa di Ballando con le stelle. Il giurato, ospite oggi di Francesca Fialdini a 'Da noi... a ruota libera', ha ammesso: "Se devo essere sincero è stata pesante perché c'erano molti personaggi molto strutturati, già famosi che facevano fatica a lasciarsi andare".

"Avevano paura di complotti - ha aggiunto Canino - in realtà noi giurati siamo lì anche per aiutare e chi vince alla fine, vince. Non ci paga nessuno, purtroppo. Altrimenti avrei fatto vincere La Signora Coriandoli", ha ironizzato il giurato. L'edizione 2025, vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti, è stata caratterizzata dalla presenza di Barbara D'Urso, protagonista di (pochi) confronti accesi in particolare con Selvaggia Lucarelli. Filippo Magnini, stella del nuoto azzurro, ha avuto un faccia a faccia vivace con la giuria, lamentandosi per il trattamento ricevuto.

La conduttrice Francesca Fialdini, seconda classificata nel dance show di Rai 1, ha fatto notare al giurato come il suo compito, insieme a quello dei suoi colleghi, sia importantissimo: quello di mettere i concorrenti a nudo. "C'è chi è pronto già a lasciarsi andare e chi invece pensa di voler solo ballare senza lasciarsi scalfire dai commenti della giuria. Per noi è importante conoscere chi abbiamo davanti", ha aggiunto Canino.

 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle francesca fialdini da noi a ruota libera fabio canino
Vedi anche
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza