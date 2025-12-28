Trasferta per gli azzurri nella 17esima giornata di campionato
Vince il Napoli. Oggi, domenica 28 dicembre, gli azzurri hanno battuto la Cremonese 2-0 allo Zini nella 17esima giornata di Serie A. A decidere il match la doppietta di Rasmus Hojlund. La squadra di Conte resta così al secondo posto in classifica salendo a 34 punti, a -1 dal Milan capolista. La Cremonese rimane invece dodicesima a quota 21.
Nella prossima giornata di Serie A il Napoli volerà a Roma per affrontare la Lazio, mentre la Cremonese sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina.