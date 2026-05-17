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Da noi... a ruota libera, oggi domenica 17 maggio: gli ospiti di Francesca Fialdini

L'appuntamento è alle 17.20 su Rai1

Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
17 maggio 2026 | 09.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Da noi... a ruota libera' torna oggi, domenica 17 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta su Rai 1 alle 17.20, condotto da Francesca Fialdini.

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Tra gli ospiti di oggi, Fiordaliso, cantautrice di grandi successi, impegnata attualmente in un tour che l’ha portata prima in Australia - da dove è appena rientrata - e ora la porterà in giro per l’Italia.

Rosanna Banfi, attrice, figlia del grande Lino Banfi, da sempre impegnata tra tv e teatro; Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari, tra i protagonisti di 'Un futuro aprile', il film che la Rai trasmetterà in prima serata su Rai 1 giovedì 21 maggio, in occasione della Giornata della legalità, che racconta una delle più drammatiche stragi di mafia, quella di Pizzolungo del 2 aprile 1985.

E poi, Claudio Lauretta, attore che ha conquistato il pubblico, in tv, in radio e in teatro, con le sue imitazioni iconiche.

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