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Da Sky a RTL 102.5, Fabrizio Volontè entra in Openspace Pubblicità

Lorenzo Suraci, Fabrizio Volontè
Lorenzo Suraci, Fabrizio Volontè
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02 novembre 2026 | 19.56
Redazione Adnkronos
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Fabrizio Volontè è il nuovo responsabile sviluppo clienti strategici di Openspace Pubblicità, concessionaria esclusiva del Gruppo RTL 102.5. Nel nuovo ruolo si occuperà di consolidare le relazioni con i principali clienti e sviluppare nuove opportunità di business, con particolare attenzione alle soluzioni multicanale.

Volontè arriva da Sky Italia, dove lavorava dal 2010 con il ruolo di Head of Media, occupandosi della strategia, pianificazione e acquisto degli spazi pubblicitari per tutti i brand del gruppo, sui canali tradizionali e digitali. Nel corso della sua esperienza ha seguito progetti e partnership legati a produzioni come X Factor, MasterChef, Pechino Express e Gomorra.

"Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura in Openspace e nelle radio del gruppo, una realtà con cui ho da sempre condiviso importanti progetti", dichiara Volontè. "Dopo tanti anni in Sky, che ringrazio per la crescita professionale e umana che mi ha dato, sentivo fortemente il desiderio di una nuova sfida. Porto con me l'esperienza sui media a 360°, la passione per l'innovazione e per questo lavoro e, soprattutto, la convinzione che le relazioni con i partner si costruiscano con la progettualità e il lavoro di squadra".

"Il mio obiettivo sarà quello di essere vicino alle aziende e lavorare fianco a fianco con l'editore e i colleghi della concessionaria per sviluppare nuove idee e progetti che creino valore per entrambi", conclude.

Riproduzione riservata
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