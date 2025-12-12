Dal videogioco alla realtà: il Natale immersivo di Gardaland Magic Winter

Gardaland Resort inaugura la stagione invernale con un’edizione “Fuori dagli schermi”, offrendo esperienze che trasformano il gaming in avventure reali e autentiche, a partire da quelle su ruote!

Fino al 6 gennaio 2026, con Turbo Ice – mini-go-kart elettrici su una pista di 280 metri quadrati ad “effetto ghiaccio” – i visitatori potranno divertirsi tra derapate, curve ed emozioni autentiche. Allo stesso modo, anche i più piccoli potranno vivere l’esperienza della pista in totale sicurezza grazie a Slitte in Festa, mini-slitte colorate e illuminate, perfette per ricreare l’atmosfera natalizia.

Percorrendo un tunnel di luci per oltre 40 metri, gli ospiti avanzano all’interno di un mondo magico dove spirito natalizio, emozione e meraviglia si incontrano e accendono lo stupore più autentico.

In Piazza Jumanji arriva Slitte in Festa, la nuova area pensata per i più piccoli (a partire dal metro di altezza). Qui i bambini potranno mettersi alla guida di colorate mini-slitte, vere baby car a tema invernale, e vivere un’esperienza dinamica e divertente all’aperto e in totale sicurezza.

Tra luci scintillanti e scenografie immersive, i piccoli piloti “sfrecceranno” lungo un allegro percorso che li farà sentire protagonisti di una vera avventura natalizia: un momento di gioco coinvolgente, perfetto per entrare nello spirito delle feste e vivere emozioni indimenticabili.

Per i ragazzi dai 6 anni in su, l’avventura entra in scena con Turbo Ice, una pista di 280 metri quadrati dedicata al drifting con mini-go-kart elettrici, allestita nella suggestiva piazza antistante al Gardaland Theatre.

Grazie a una superficie che simula l’effetto del ghiaccio sotto le ruote, i giovani piloti potranno affrontare curve, derapate e manovre emozionanti, trasformando la passione per i videogame in una vera esperienza di guida reale. Un’avventura ad alto tasso di divertimento, perfetta per chi ama mettersi alla prova!

Per chi ama stupirsi davvero, Gardaland Magic Winter 2025 propone una novità “da record” per dimensioni e impatto: la spettacolare Crystal Globe, una cupola geodetica di 16 metri di diametro e oltre 7 metri di altezza, una sorta di “gigantesca palla di neve” pronta a diventare un nuovo luogo per divertenti selfie. Qui gli ospiti di tutte le età potranno lasciarsi travolgere dal ritmo delle musiche natalizie e divertirsi a cantare e danzare tra oltre 200 palloncini fluttuanti.

Gli spettacoli live rendono omaggio alle origini del Parco, mescolando emozione intergenerazionale e intrattenimento in grande stile.