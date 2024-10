Damiano Michieletto ha calcato il tappeto rosso della Festa del cinema di Roma mano nella mano con Ambra Angiolini e, sebbene non abbia rilasciato dichiarazioni, i due sono sembrati proprio una coppia tra abbracci, sguardi complici, sorrisi e persino un look coordinato.

Damiano Michieletto è un affermato regista d'opera lirica, che ha vinto prestigiosi premi in tutto il mondo: dal Laurence Olivier Award al Premio della critica musicale Franco Abbiati, dal Irish Time Theatre Award al Casta Diva Russian Award fino al Reumert Prize Danemark.

Si è diplomato in regia teatrale presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi a Milano e si è laureato in lettere moderne presso l’Università di Venezia, sua città natale. Ha messo in scena i suoi spettacoli nei maggiori teatri internazionali tra cui: Festival di Salisburgo, Scala di Milano, Opera de Paris, Royal Opera House London, La Fenice Venezia, Rossini Festival Pesaro, Teatro Bol’šoj di Mosca, National Theatre Tokyo, Sydney Opera, Komische Oper Berlino, Teatro d’Opera di Zurigo, Grand Théâtre di Ginevra, Royal Opera di Copenhagen, Theater an der Wien, Nederlandse Opera di Amsterdam, Teatro Real Madrid, Teatro dell’Opera di Roma.

Oltre all'intensa attività nel teatro lirico, Michieletto ha lavorato nella prosa firmando produzioni per il Teatro Stabile del Veneto (Il ventaglio, L’ispettore generale, Tramonto, Quando al paese mezogiorno sona) e il Piccolo Teatro di Milano (Divine parole, L’opera da tre soldi). Per la televisione ha collaborato nel 2017 con Mika al programma Stasera casa Mika su Rai2. Nel 2020 ha ideato e condotto il programma 'Il volo del calabrone' su Rai5.