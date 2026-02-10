Danza, alla Scala in scena Trittico McGregor-Maillot-Naharin

Terza produzione della nuova stagione di Balletto del Teatro alla Scala di Milano con il trittico McGregor / Maillot / Naharin, in cartellone dal 18 al 28 marzo. Torna per il corpo di ballo la firma di Wayne McGregor. Proprio con Frédéric Olivieri si era inaugurata una collaborazione, proseguita poi in maniera costante, che si rinnova ora al suo ritorno alla direzione del ballo, con uno dei pezzi più rappresentativi, 'Chroma', che arriva per la prima volta su un palcoscenico italiano nel ventennale dalla sua creazione.

Entra nei programmi del ballo scaligero, per la prima volta, il nome di Jean-Christophe Maillot con 'Dov’è la luna', creazione in prima nazionale, con Roberto Bolle in scena nelle recite di apertura. Chiude il trittico 'Minus 16' di Ohad Naharin. Mixando tracce musicali che spaziano da Dean Martin al mambo, dalla techno alla musica tradizionale, 'Minus 16' è un'opera che elimina la barriera tra i ballerini e il pubblico in modalità uniche e imprevedibili.