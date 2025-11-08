circle x black
De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo mese di Priscilla, poi la verità sui 'ritocchini estetici'

La coppia ha condiviso sui social le foto dei festeggiamenti per il primo mese di Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe - Instagram
08 novembre 2025 | 20.11
Redazione Adnkronos
Giulia De Lellis e Tony Effe hanno festeggiato il primo mese di Priscilla e il primo da genitori. Lo scorso 8 ottobre, la coppia aveva annunciato sui social la nascita della loro primogenita.

Per la piccola Priscilla è stata realizzata una torta di lamponi con una piccola candelina sopra: "La mia bambina turns one month old". Il tempo sta passando già così in fretta. Vorrei solo che si fermasse il tempo a noi tre così con questi piedini", ha scritto l'infuencer postando poi alcune foto dei festeggiamenti.

La verità sui ritocchini estetici

L'influencer ha poi riposto alle domande dei follower, di chi le ha chiesto se si è sottoposta ad alcuni trattamenti estetici al viso: "Mi chiedete se mi sono ritoccata o sono tornata dal chirurgo, la risposta è no. In gravidanza e in allattamento non si può, neanche io posso purtroppo per me, fare nessun tipo di trattamento estetico, chirurgico, che ne so iniezioni o altro, perché è assolutamente sconsigliato. Non si deve fare”.

“Quindi no, non ho fatto nulla - ha aggiunto l'ex gieffina - secondo me è il trucco, forse le luci non lo so. Me lo avete chiesto tutti. Giusto un po' di laminazione che non facevo da un po' e poi le sopracciglia. Quindi zigomi, robe… non ho fatto niente”.

