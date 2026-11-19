Deryck Whibley, musicista, cantautore e produttore canadese, noto soprattutto per essere il frontman dei Sum 41, arriva in Italia con il suo 'Diamonds Of The Night tour, il primo da solista, domenica 18 aprile 2027 al Fabrique di Milano. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di giovedì 26 novembre. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 10 di venerdì 27 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Deryck Whibley inaugurerà un nuovo capitolo della sua carriera musicale con 'Diamonds Of The Night: Vol. 1', il suo primo album da solista, in uscita il 19 marzo 2027 per Rise Records. Il disco raccoglie 12 tra i brani più iconici dei Sum 41, completamente riarrangiati e reinterpretati da zero dallo stesso Whibley, che ha curato personalmente anche la produzione, la registrazione e il mixaggio. "Definirlo semplicemente un album acustico sarebbe riduttivo. Non mi sono limitato a spogliare questi brani dei loro arrangiamenti originali e a scollegare gli strumenti. Li ho completamente smontati e ho costruito per loro un nuovo universo sonoro». Il primo singolo, 'With Me (First Dance Version)'", è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali ed è accompagnato dal video ufficiale.