Diaco riparte col piede giusto, per 'BellaMà', share in crescita rispetto a esordio 2023

Pierluigi Diaco riparte col piede giusto. Su Rai2 il debutto del suo BellaMa’, giunto alla terza stagione, in onda da lunedì 9 settembre ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17.00, ha avuto infatti un ascolto medio di 453.000 telespettatori, registrando il 5.5% di share. L'esordio segna un +0,1% rispetto alla prima puntata della scorsa stagione e 8000 telespettatori in più (l'anno scorso ottenne un ascolto di 445mila telespettatori e uno share del 5,4%).

Il picco di ascolti si è avuto alle 16.50, con l'8% di share e 616mila spettatori in ascolto. Una ripartenza dunque, quella di 'Bellamà', nel segno del consolidamento del format, che certifica la sfida vinta dall'esperimento del programma che ha come fil rouge la ricerca di un trait d'union tra la Generazione Z, ovvero i giovani con età compresa tra i 18 e i 25 anni, e i boomer, cioè gli over 55.

Sembrano dunque funzionare le novità della nuova stagione, come ad esempio 'BellaSanremo', condotto Roberta Capua, che porta i telespettatori a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul Festival della Canzone Italiana. Da segnalare anche la new entry Nancy Brilli, madrina di 'Tutti recitano le favole', dove i concorrenti dovranno mettere in scena i grandi classici. Da segnalare il riscontro del programma nella fascia degli utenti donne di età compresa tra i 15 e i 24 anni, che segna un ottimo 9,4% di share.