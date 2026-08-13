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Joyce DiDonato incanta l'Amiata Music Festival 2026, standing ovation al Forum Bertarelli

La star americana conquista il pubblico con la prima italiana di "Emily – No Prisoner Be": oltre dieci minuti di applausi e un emozionante finale corale al Forum Bertarelli.

Joyce DiDonato - Michele Monasta
Joyce DiDonato - Michele Monasta
13 agosto 2026 | 13.53
Emanuele Rizzi
LETTURA: 3 minuti

Il festival internazionale Amiata Music continua a sorprendere con la stagione estiva 2026 grazie a uno straordinario concerto di Joyce DiDonato. La vincitrice di numerosi Grammy Awards e di un Olivier Award ha incantato il pubblico, regalando un'emozione autentica in una di quelle serate destinate a rimanere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di esserci. Il concerto di Joyce DiDonato al Forum Bertarelli, nell'ambito dell'Amiata Music Festival, sotto la impeccabile direzione artistica del britannico Nicholas Chalmers, in un progetto che unisce eccellenza musicale, formazione e valorizzazione del territorio con una prospettiva internazionale, ha confermato ciò che il pubblico internazionale sa da tempo: in ogni generazione emergono artisti straordinari, ma solo pochi possono essere definiti davvero giganti. Joyce DiDonato appartiene senza dubbio a questa categoria. Del resto, è stata definita dal New Yorker "forse la cantante più potente della sua generazione" e dal Times una voce "nientemeno che oro a 24 carati". Oggi Joyce DiDonato è senza dubbio un'artista di riferimento.

In un gremito Forum Bertarelli, incastonato tra le colline della Maremma e capace di offrire una vicinanza quasi fisica tra artisti e spettatori, è andata in scena la prima italiana di "Emily – No Prisoner Be", il ciclo di ventiquattro brani composto dal Premio Pulitzer Kevin Puts sui testi della poetessa Emily Dickinson, presentato in anteprima al Bregenzer Festspiele nel 2025, e già eseguito in importanti sale degli Stati Uniti, tra cui la Carnegie Hall. Al fianco della grande mezzosoprano americana, l'ensemble Time for Three ha contribuito a creare un'esperienza musicale intensa, moderna e profondamente coinvolgente.

Fin dal primo ingresso in scena, DiDonato ha imposto una presenza magnetica. L'artista, vestita di bianco e scalza sul palco, ha catturato l'attenzione del pubblico con gesti semplici ma intensi, prima di dare avvio alla sua performance. Non si è trattato semplicemente di un concerto, ma di un autentico viaggio nell'universo poetico e spirituale di Emily Dickinson. Con la sua straordinaria capacità interpretativa, l'artista americana ha trasformato ogni parola in materia viva, ogni frase musicale in un racconto carico di significato, accompagnata dalla musica vibrante dei Time for Three, che hanno dato vita a una tessitura sonora ricca di colori e suggestioni, perfettamente coerente con la scrittura di Kevin Puts.

La voce di DiDonato, caratterizzata da un timbro prezioso e da una straordinaria duttilità espressiva, ha fatto il resto, dando vita a un flusso continuo di emozioni nel quale poesia e musica, suono, paesaggio e immaginazione, si sono fuse in modo armonico. Un crescendo emotivo che ha conquistato il pubblico fino alla standing ovation finale, durata oltre dieci minuti. A suggellare una serata memorabile è stato il finale partecipato, nel quale l'artista ha coinvolto gli spettatori nel canto del ritornello "No Prisoner Be", trasformando il concerto in un momento di autentica condivisione. Il Forum Bertarelli si è rivelato ancora una volta il luogo ideale per un'esperienza di questo genere. L'acustica impeccabile e l'atmosfera intima della sala hanno consentito di cogliere ogni dettaglio della performance, creando un rapporto speciale tra artisti e pubblico.

Il percorso dell'Amiata Music Festival prosegue ora con gli appuntamenti del weekend di Ferragosto. Immerso nell'incantevole paesaggio collinare della Maremma toscana, tra i vigneti e gli uliveti della tenuta di ColleMassari, il Forum Fondazione Bertarelli ospiterà dal 14 al 16 agosto 2026 tre appuntamenti imperdibili: dal sestetto del contrabbassista Misha Mullov-Abbado a "Le Quattro Stagioni" interpretate da Europa Galante, fino al recital del celebre baritono accompagnato al pianoforte da Malcolm Martineau, in un cartellone che conferma l'ambizione internazionale e l'eccellenza artistica della manifestazione.

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Musica mezzosprano Joyce DiDonato
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