Dolph Lundgren alias Ivan Drago in 'Rocky IV': ''Finalmente libero dal cancro''

Dolph Lundgren, noto per la sua interpretazione di l'Ivan Drago in 'Rocky IV' è ''finalmente libero da cancro''. Lo afferma lo stesso attore e regista svedese 67enne in un video-messaggio postato sul suo profilo Instagram in cui, emozionato, dal letto di un ospedale con un camice e una cuffia in testa, racconta di essere uscito dalla sua battaglia contro un cancro al rene dopo ben 9 anni di calvario e che i medici gli avevano dato ''solo 2 anni di vita. Finalmente libero dal cancro e grato per il supporto ricevuto - spiega Dolph - ero tornato in Svezia e avevo avuto una specie di reflusso acido - ha spiegato l'attore, rimasto alla memoria di tutti per la frase 'Io ti spiezzo in due' - Non sapevo cosa fosse. Quindi ho fatto una risonanza magnetica e da lì hanno scoperto la presenza di vari altri tumori nella zona. Hanno fatto una scansione per prepararsi all'intervento, ma il chirurgo mi ha chiamato e ha detto: 'E' troppo grande. Non possiamo toglierlo. Significa che dovrai sottoporti a una terapia sistemica' - ha raccontato Lundgren - adesso l'incubo è finito (o almeno così sembra)''.