Andrea Bocelli e Veronica Berti, un amore che dura da oltre 22 anni. Oggi, domenica 1 dicembre, entrambi sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In, il talk show della domenica che va in onda su Rai 1, e hanno parlato del loro rapporto.

La storia d'amore tra Andrea e Veronica

"Sono diventato geloso del telefono. Lei passava tutto il suo tempo ad usarlo, togliendo spazio a noi due. Quando l’ho conosciuta aveva tempo solo per me, ora invece lo passa spesso al cellulare", ha detto il cantautore.

"Il telefono è importante oggi, ma nella vita sono le piccole cose di tutti i giorni che fanno la differenza", ha detto Andrea Bocelli. La moglie Veronica, che ha ascoltato tutto non riuscendo a trattenere le risate, ha confermato la sua brutta abitudine di passare molto tempo al telefono, la maggior parte delle volte accade per lavoro.

Perché Veronica lavora per il marito e quindi si occupa dei suoi diversi impegni in giro per il mondo: "Dovrebbe imparare a delegare. Cosa che non fa affatto", ha detto il cantautore. Mara Venier ha invitato la donna ad ascoltare le parole di Andrea Bocelli: "Dovresti fare più la moglie e meno la manager".

Sulla gelosia, Veronica ha confessato a Mara Venier: "Non posso essere gelosa, lui è molto amato e sul palco non mancano abbracci e baci. All’inizio gli controllavo il telefono perché c’erano alcune fan che gli scrivevano spesso”. Andrea Bocelli prende parola: "Prima di avere lei nella mia vita, avevo una fitta agenda ma poi non l’ho più trovata", ha concluso, scherzando.