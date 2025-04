"Ho una ragazza". Anna Lou Castoldi, ospite di Mara Venier a Domenica In oggi 20 aprile, nella puntata di Pasqua risponde alle domande sulla sua vita privata. "Hai un fidanzato?", chiede la conduttrice più volte. "Ho una ragazza", risponde la giovane artista, in studio con la madre Asia Argento. "Sei innamorata?", chiede ancora Mara Venier.

"Sì", risponde timidamente la giovane ospite. "E' una brava ragazza", interviene Asia Argento. "Si chiama Sofia. Ci siamo conosciute ad una festa, ci siamo scritte messaggi per un po'", aggiunge Anna Lou Castoldi. Nel corso dell'intervista, madre e figlia parlano delle esperienze, in momenti diversi, vissute a Ballando con le Stelle. "Per me è stata un'esperienza difficile, i balletti mi mandavano fuori di testa. Mia figlia, invece, si è dimostrata portatissima", dice Asia Argento.