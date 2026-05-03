L'appuntamento alle 14.00 su Rai1 tra musica, spettacolo e cronaca

Domenica In torna oggi, domenica 3 maggio, alle 14.00 su Rai 1 con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Spazio a musica, tv, cronaca nel nuovo appuntamento. Tra i protagonisti della nuova puntata, Al Bano con un'intervista intensa tra carriera e vita privata, impreziosita da alcune esibizioni dei suoi brani più celebri. Il cantante di Cellino San Marco accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

In collegamento da Milano, interverrà Luciana Littizzetto, pronta a raccontare il suo primo romanzo 'Il tempo del la la la'.

Ancora spazio alla musica con Serena Brancale che, dopo il successo al Festival di Sanremo, proporrà una versione inedita e intima di 'Qui con me', in chiave acustica piano e voce. In studio anche Nicolò Filuppucci, vincitore della sezione 'Nuove Proposte', che presenterà il nuovo singolo 'Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore'.

Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli presenteranno, invece, lo spettacolo 'Tu vuo’ fa’ l’Americano', in scena dal prossimo 20 maggio al Teatro Olimpico di Roma.

Non mancherà l’approfondimento sull’attualità e la cronaca: Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno gli sviluppi del 'Caso Garlasco' insieme a Salvo Sottile, Virman Cusenza e all’avvocato Antonio De Renzis, in collegamento.

Enzo Miccio ripercorrerà i cambiamenti nel mondo della moda negli ultimi vent’anni, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico 'La cassaforte di Domenica In'.