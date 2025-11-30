Nuovo appuntamento oggi, domenica 30 novembre, alle 14.00 su Rai1 con 'Domenica In'. Alla conduzione, come sempre, Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Una puntata tra cinema, televisione e musica, ricca di ospiti e sorprese: in studio ci sarà Can Yaman, protagonista della serie evento su Rai 1 'Sandokan', in onda da lunedì 1° dicembre per quattro puntate con la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Barbara D’Urso sarà al centro di un’intervista esclusiva con Mara Venier in cui si racconterà tra carriera e vita privata, e insieme a Pasquale La Rocca parlerà della sua esperienza a 'Ballando con le Stelle'. Pio e Amedeo presenteranno il loro primo film da registi, 'Oi vita mia', appena uscito nelle sale, accompagnati da Lino Banfi, interprete di un ruolo poetico nella pellicola. Gli attori Giacomo Giorgio e Alessio Vassallo saranno presenti per raccontare rispettivamente il film-tv 'Carosello in Love', in onda su Rai 1 domenica sera, e la serie 'L’altro Ispettore', in tre puntate da martedì 3 dicembre.

Sanremo 2026, invece, sarà al centro dello spazio dedicato all’attualità: a pochi minuti dall’annuncio di Carlo Conti dei Big in gara nel TG1 delle 13.30, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno a caldo il cast della 76ª edizione del Festival insieme a Bruno Vespa, Gigliola Cinquetti, Nicoletta Mantovani e al giornalista Luca Dondoni.

Non mancherà il divertimento insieme a Teo Mammucari che sarà protagonista del gioco 'Il Musichiere' e del gioco telefonico 'La cassaforte di Domenica In', mentre il ‘wedding designer’ Enzo Miccio ci farà rivivere gli anni del mitico 'Carosello'.