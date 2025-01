'Domenica In' torna oggi, domenica 26 gennaio, con un nuovo appuntamento in onda dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con la conduzione di Mara Venier. Super ospite della puntata: Gianni Morandi.

Gli ospiti

La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato al cantautore italiano, Gianni Morandi, che oltre a raccontare i momenti più importanti della sua straordinaria carriera si esibirà in studio con la chitarra accennando ad alcuni suoi successi come 'C’era un ragazzo', 'Scende la poggia' e 'Banane e lampone', per poi esibirsi con il nuovo singolo 'L’attrazione’, scritta per lui da Jovanotti.

Paola Minaccioni, poliedrica e talentuosa attrice, interverrà per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ’Elena, la matta’, tratto da una storia vera, con il quale è attualmente in tour nei teatri di tutta Italia. Pierpaolo Pretelli racconterà l’emozione di essere diventato papà del piccolo Kian, nato due settimane fa dalla compagna Giulia Salemi e si esibirà in studio con alcuni ballerini in un numero tratto dallo spettacolo ‘Rocky - The Musical’.

La puntata si concluderà con Monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, per parlare della prossima beatificazione di Carlo Acutis.