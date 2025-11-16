circle x black
Domenica In, oggi Vittorio Sgarbi ospite di Mara Venier

Il post del critico d'arte sui social

Vittorio Sgarbi
16 novembre 2025 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Vittorio Sgarbi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi, domenica 16 novembre, in onda dalle 14 su Raiuno. "Oggi pomeriggio sarò ospite a Domenica In per presentare il libro 'Il cielo più vicino. La montagna nell’arte' edito da La nave di Teseo", scrive Sgarbi sui suoi profili social. Il critico d'arte sta gradualmente tornando in tv dopo la battaglia con la depressione e il ricovero al policlinico Gemelli di Roma.

Sgarbi e la figlia, la vicenda

Sgarbi è al centro di una vicenda che coinvolge anche la figlia Evelina. La ragazza ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre. "Trovo la richiesta fuori misura e fuori logica", ha detto Sgarbi nella recente apparizione nello studio di Bruno Vespa in una puntata di 'Cinque minuti'

Quella di Evelina "mi è sembrata una richiesta che nasceva dal desiderio di ottenere un'attenzione che non aveva ottenuto prima - afferma Sgarbi - quindi di trovare un padre, quello che si era atteso e non si era trovato, per cui l'idea che io avessi dei problemi interiori, dei turbamenti e delle difficoltà o dei disagi è una forma di risposta, un modo con cui ha cercato di mettersi in evidenza e di far vedere quello che lei chiedeva e voleva. Quindi - conclude - capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori misura e fuori logica".

E alla domanda di Vespa su come stia oggi (il critico d'arte era stato ricoverato al Policlinico Gemelli per una forte depressione nei primi mesi del 2025, ndr), Sgarbi ha risposto: "Sto bene. E' stato un lungo percorso per vedere cose interiori ed esteriori e ne sono uscito con questo libro che racconta l'esperienza della realtà, l'esperienza di quello che si vede, l'esperienza di quello che si ha dentro, che si sente, di cui si ha necessità".

