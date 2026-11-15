Tra gli ospiti Rocco Hunt, Clementino, Vanessa Scalera e Marco Bocci
'Domenica In' torna oggi, domenica 15 novembre, su Rai1 alle 14 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.
Rocco Hunt e Clementino presenteranno il loro primo lavoro discografico insieme intitolato 'The album'. L’attrice Vanessa Scalera sarà in studio per il nuovo film di cui è protagonista: 'Il fuoco che ti porti dentro' di Edoardo De Angelis, al cinema dal 19 novembre. Il maestro Carlo Ponti Jr racconterà l'iconica Sophia Loren, attraverso ricordi e momenti della loro storia familiare e presenterà 'A storia e Sufì', il brano scritto e interpretato dal tenore Pasquale Esposito in omaggio alla grande attrice.
Per il talk dedicato a 'Ballando con le stelle' interverranno: Monica Guerritore, Andy Diaz, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi insieme agli opinionisti Anna Pettinelli, Alba Parietti, Rossella Erra, Enzo Miccio con la sua classifica 'Top5' ed è prevista una incursione di Vincenzo De Lucia. In studio, inoltre, arriverà l’attore Marco Bocci protagonista della fiction '177 giorni. Il rapimento di Farouk', in onda su Rai 1 da lunedì 16 novembre per tre puntate.
Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno racconteranno la storia di Jessica Scarpa e la sua battaglia per la vita. Con loro ci saranno Emanuele Scaranna, marito della donna, il Professor Giovanni Butturini che l’ha operata e il giornalista Piero Sansonetti. Per 'Il pranzo della domenica', Savino Zaba sarà a Perugia in occasione di Eurochocolate 2026, uno degli appuntamenti internazionali più importanti e attesi dedicati al mondo del cioccolato. Ad accompagnare la puntata la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.