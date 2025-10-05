circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, da Barbareschi a Rosa Chemical: ospiti oggi 5 ottobre

Il programma è condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio

Mara Venier (Ipa)
Mara Venier (Ipa)
05 ottobre 2025 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tanti ospiti nella terza puntata di 'Domenica In', in onda oggi domenica 5 ottobre. Tra i protagonisti di questo pomeriggio su Rai1 Corinne Cléry, Kekko Silvestre dei Modà, Rosa Chemical, Aldo Cazzullo, Luca Barbareschi, Maria Rita Parsi, Gianna Orrù, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra, Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Il programma, condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, proporrà un’intervista a cuore aperto con Corinne Cléry sul suo percorso artistico e sul rapporto con il figlio Alexandre. Il tema del legame genitori-figli sarà approfondito con Luca Barbareschi, Maria Rita Parsi e Gianna Orrù.

Spazio alla musica con Kekko Silvestre, che si racconterà prima di esibirsi in un medley dei successi dei Modà. Rosa Chemical sarà protagonista del talk dedicato a 'Ballando con le Stelle' e interpreterà dal vivo il brano sanremese 'Made in Italy'.

Aldo Cazzullo presenterà il suo nuovo libro 'Francesco - Il primo italiano', dedicato a San Francesco d’Assisi, in vista del ritorno della sua commemorazione come festa nazionale dal 2026.

Non mancheranno momenti di leggerezza: Teo Mammucari coinvolgerà il pubblico con il suo gioco telefonico, mentre Enzo Miccio offrirà un ritratto glamour della principessa Kate Middleton.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
domenica in domenica in ospiti 5 ottobre domenica in puntata di oggi ospiti domenica in ospiti mara venier
Vedi anche
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza