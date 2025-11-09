circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, oggi domenica 9 novembre: gli ospiti di Mara Venier

Tra gli ospiti Matteo Bocelli e Andrea Sannino

Mara Venier - fotogramma/ipa
Mara Venier - fotogramma/ipa
09 novembre 2025 | 07.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appuntamento con 'Domenica In', condotto da Mara Venier, in onda oggi, domenica 9 novembre, alle ore 14.00 su Rai 1. Una puntata ricca di ospiti dal mondo della musica, del cinema e dell'attualità, con la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra i momenti più attesi, l'intervista a Nino D'Angelo, che si racconterà a cuore aperto. Sarà in studio con il figlio Toni, regista del film '18 giorni' dedicato alla storia dell'artista, di cui verranno mostrate alcune clip in anteprima.

Per lo spazio dedicato al cinema, Luca Argentero e Valentina Lodovini presenteranno il film 'Una famiglia sottosopra', diretto da Alessandro Genovesi. Inoltre, Gianluca Gazzoli anticiperà i dettagli di 'Sanremo Giovani', che condurrà dall'11 novembre su Rai 2. L'attualità sarà al centro del dibattito con Ricky Tognazzi, Rita Rusic e Antonio Caprarica (in collegamento da Milano), che insieme a Tommaso Cerno commenteranno la notizia della settimana. Interverrà anche lo scrittore Massimo Gramellini per parlare del suo nuovo libro, 'L’amore non ha un perché, l’amore è il perché'.

La musica vedrà protagonista Andrea Sannino, che si esibirà con il brano 'A Signora', e Matteo Bocelli, che canterà il suo nuovo singolo 'Più veloce della luce'. A completare la puntata, i momenti con i co-conduttori: Teo Mammucari con il gioco telefonico 'La cassaforte di Domenica In' e Enzo Miccio con un omaggio all'icona della musica italiana, Mina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Domenica In Mara Venier Nino D'Angelo Luca Argentero Gramellini
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza