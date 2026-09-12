East Market riparte domenica 20 settembre

Domenica 20 settembre torna East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare e vendere. Con il primo appuntamento della stagione 2026-27, centinaia di espositori selezionati da tutta Italia tornano negli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica di zona Mecenate con migliaia di oggetti insoliti, ricercati e curiosi. Abbigliamento vintage e second-hand, artigianato, vinili, modernariato, design, arredamento, collezionismo, sneakers, libri, fumetti, poster, elettronica, videogame, giocattoli e accessori: un universo di oggetti provenienti dal passato e da tutto il mondo, pronti a vivere una nuova vita.

Dai capi dei primi del Novecento agli anni 2000, tra denim, military, college, streetwear e pezzi da collezione, fino alle ceramiche, alle lampade e agli oggetti iconici del design del ’900. Per gli appassionati di musica torna la Vinyl Area, con dischi dal rock al jazz, dall’elettronica al blues, dal reggae all’Hip-Hop, oltre a cd, musicassette, vhs, dvd e curiosità musicali. Non mancano macchine fotografiche e da scrivere, figurine, biciclette, toys e rarità per collezionisti e curiosi. East Market è anche un’esperienza di shopping e intrattenimento, con aree tematiche, mostre, dj set e food area. La selezione di espositori e prodotti è uno degli elementi distintivi dell’evento, tra pezzi originali, restaurati e valorizzati, creazioni artigianali e oggetti esclusivi. Un appuntamento che promuove la cultura del riuso e del riciclo, dando nuova vita a capi e oggetti e contrapponendosi alla sovrapproduzione e allo spreco.

Tra gli espositori di settembre ci saranno Claudio Affaba e Natsumi Sakai, con creazioni di scrapbooking, tra diari, collage e taccuini. Posterz di Piero Stefanini proporrà invece manifesti, fotobuste e locandine originali provenienti da vecchi cinema, tra cui pezzi dedicati a Lo Squalo, I Goonies e Arancia Meccanica. Super ospite sarà l’illustratore e volto tv Gianmarco Pozzoli, che presenterà 'Smile or Die', una cabina per fototessere dedicata all’instant drawing: in soli tre minuti realizzerà dal vivo un’illustrazione del volto dei partecipanti. Tra le novità debutta Bar Nostalgia, ispirato al classico bar italiano, con drink, caffetteria e una selezione di snack. L’estetica ispirata agli anni ’70, ’80 e ’90 creerà un’atmosfera familiare e senza tempo. Nel cortile saranno presenti food truck con cucina internazionale, street food e proposte per vegani, celiaci e bambini. A completare la giornata, i dj set con selezioni musicali tra passato e presente.