Ed Sheeran: "Da quando sono padre soffro spesso la mia notorietà"

"A volte soffro la mia notorietà, soprattutto da quando sono diventato padre. Cerco di proteggere la privacy dei miei figli, non posso portarli allo zoo o al parco senza che qualcuno non scatti una foto o non li filmi. Vorrei poter spingere i miei figli sull'altalena come un padre normale". A confessarlo è Ed Sheeran che, nel podcast 'The Louis Theroux', riflette sulla sua quotidianità da persona famosa: "Alcuni mi dicono 'è il prezzo da pagare per la fama', ma i miei figli non hanno firmato per quello", dichiara l'artista, sposato con Cherry Seaborn. I due si sono conosciuti al liceo e da quel momento non si sono più lasciati. Dal loro amore sono nati due bambini.

Nel corso dell'intervista il cantautore ha dichiarato di identificarsi culturalmente come irlandese, nonostante sia nato in Inghilterra. Il cantante di 'Perfect' è cresciuto nel Suffolk: "Classifico la mia cultura come irlandese, credo che sia quella con cui sono cresciuto", dice. "Con la mia famiglia (papà John è un curatore d'arte, mamma Imogen è una designer di gioielli e il fratello maggiore Matthew compone musica classica, ndr) trascorrevamo tutte le nostre vacanze in Irlanda insieme ai miei nonni (irlandesi, ndr). Le mie prime esperienze musicali sono state lì, sono cresciuto con la musica tradizionale irlandese", ricorda l'artista classe 1991.

"Se sei nato in Gran Bretagna non vuol dire che devi essere solo britannico, conosco tante persone che hanno più origini. Non credo che ci siano delle regole, devi seguire quello che senti". L'Irlanda "è la mia seconda casa, dal punto di vista musicale, è il posto in cui ho più successo".