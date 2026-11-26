In questi giorni a Roma e Milano sono comparsi manifesti ispirati all’immaginario dei 'wanted poster' cinematografici

Dopo gli appuntamenti live di ottobre nei club di Roma e Milano, Eddie Brock annuncia nuova musica. Il cantautore romano, infatti, si prepara a tornare il 27 novembre con 'Incommentabile', il suo nuovo singolo che sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy e Sangita Records. Scritto da Eddie Brock e prodotto da Vince Lion, il brano racconta la storia di un tradimento e il paradosso di chi cerca altrove qualcosa che forse aveva già, diviso tra il desiderio di vivere nuove emozioni e la paura di perdere una persona importante.

Al centro del brano c’è il tentativo di dare un senso a questo errore, cercando di trasformare il tradimento in una sorta di dichiarazione d’amore: aver cercato qualcun altro solo per capire di non volere nessun’altra persona. Da questo paradosso emerge una malinconia più profonda, quella di chi continua a riconoscere i luoghi, gli oggetti e le piccole abitudini di una vita condivisa, anche quando quella vita non gli appartiene più. Con un’ironia amara e una scrittura che riesce a creare da subito immagini nitide nella mente di chi ascolta, Eddie Brock racconta le fragilità dei rapporti, gli errori e la difficoltà di lasciarsi davvero alle spalle una persona importante. Perché a volte succede di conoscere qualcuno a memoria, ma di non sapere più come amarlo.

In questi giorni, inoltre, a Roma e Milano sono comparsi manifesti ispirati all’immaginario dei 'wanted poster' cinematografici, che giocano in maniera irriverente e provocatoria con la figura di Eddie Brock e con il concetto di 'incommentabile', richiamando anche la sua passione per il cinema. L’iniziativa coinvolge alcuni dei luoghi simbolo delle due città, tra cui i Navigli, il Duomo e l’Arco della Pace a Milano, e il Colosseo, Campo de’ Fiori e Trastevere a Roma.