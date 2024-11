Eddie Redmayne a Roma: "Il mio Sciacallo è spietato, l'umanità come arma segreta"

Dal romanzo di Forsyth arriva su Sky la serie in 10 episodi 'The Day of The Jackal', in onda dall'8 novembre

Eddie Redmayne mette le bacchette di Newt Scamander nel cassetto per interpretare un uomo dai mille volti, un assassino insospettabile e altamente qualificato infallibile nel suo lavoro. È lo Sciacallo nella nuova serie Sky Original 'The Day of The Jackal', che riporta sullo schermo le pagine del romanzo di Frederick Forsyth, dopo l'omonimo film del 1973 con Edward Fox. "Sono cresciuto con il film, lo amo", ricorda l'attore premio Oscar, a Roma per presentare la serie in onda dall'8 novembre su Sky e in streaming su Now. "Quando è arrivata la sceneggiatura di Ronan Bennett l'ho letta con trepidazione, ho subito notato l'approccio contemporaneo, che non tradito il capolavoro originale. Rispetto al film "qui entriamo nella sfera privata dello Sciacallo: lui è spietato e dalla dubbia moralità ma ha un aspetto inedito, ovvero l'umanità", racconta Redmayne, che dopo aver interpretato personaggi di altre epoche non indossa colletti inamidati "ma vestiti contemporanei".

Redmayne è un assassino solitario, sfuggente e implacabile, che si guadagna da vivere uccidendo su commissione. "Mi sono allenato per molte settimane ed ho imparato a maneggiare le armi in un poligono fuori Londra", ricorda l'attore, che per questa serie si è trasformato ed ha recitato in molte lingue: "Una delle cose che amo della recitazione è la possibilità di cambiare il tuo aspetto e di parlare in altri modi. Penso che lo Sciacallo sia un attore che cambia aspetto mostrando le zone grigie dell'etica e della moralità di ciascuno". Anche di coloro che sulla carta hanno un'etica di ferro, come Bianca, interpretata da Lashana Lynch, una tenace agente dell'intelligence britannica incaricata di dare la caccia allo Sciacallo in giro per l'Europa per catturarlo.

"Bianca è una donna moderna che cerca di bilanciare la vita professionale con quella privata. In tante potranno identificarsi in lei. Spero che ci siano più ruoli come questo sullo schermo", dice Lynch, che ha imparato a usare le armi "quando ho recitato in 'No Time To Die'", l'ultimo film su James Bond con Daniel Craig.