Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confessato pubblicamente di essere stato aggredito da una presunta fan. Lo ha raccontato in una live sul suo canale Twitch e il motivo pare sia legato alla sua relazione - conclusa - con Antonella Fiordalisi, conosciuta all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il racconto sull'aggressione

"Non ve l'ho mai detto, ma sono stato anche aggredito sotto la radio da una persona", ha esordito Edoardo Donnamaria in una live su Twitch rispondendo alla domanda di un utente. "Sono tornato a casa che tremavo dall'ansia. Con la scusa di avermi portato un regalo sotto la radio mi ha detto che io non avrei dovuto far uscire l'ultima canzone e che io non sono innamorato della mia ragazza attuale", ha confessato il 32enne.

E poi ancora: "Fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere, perché la ragazza ha cominciato a dire che io la stessi aggredendo. Invito questa persona che sicuramente mi segue a sparire dalla mia vita, non è la prima volta che l'ha fatto ed è una cosa molto grave", ha chiosato Donnamaria.

vi deve lasciare senza mutande e cara E, La devi pagare!

che schifo mamma mia, già un ragazzo soffre di ansia figuriamoci in quella situazione come stava❤️‍🩹pic.twitter.com/0w5AuzdCOb — permalosa•2%🫶🏻 (@permalossa) October 10, 2024

Il rapporto con Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La loro relazione è stata sin da subito argomento centrale nelle pagine di gossip. I due, noti anche come i "Donnalisi", avevano conquistato la fiducia e il sostegno di una fitta rete di fan. Una di queste si era addirittura tatuata il nome della coppia sul braccio. Tutto questo fino a quando Donnamaria e Fiordelisi hanno deciso di intraprendere strade separate, ufficializzando così la rottura che risale a più di un anno fa.

La notizia ha scosso tutti i fan della coppia, anche se in molti speravano e credevano in un ritorno di fiamma. Ma così non è stato. Il conduttore radiofonico ha trovato l'amore altrove e quando è uscito allo scoperto rendendo pubblica la nuova relazione, i fan dei "Donnalisi" non hanno digerito bene la notizia scatenando il caos sui social. Alcune non accettano ancora la fine della relazione e probabilmente la presunta fan dell'aggressione è una di queste.