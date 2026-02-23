Eleganza fiorentina, a Sanremo Carlo Conti veste Stefano Ricci

Carlo Conti conduttore di stile fiorentino. Il direttore artistico del 76esimo Festival di Sanremo indosserà in esclusiva sul palco dell'Ariston durante le cinque serate smoking su misura del marchio fiorentino Stefano Ricci, simbolo di artigianalità e raffinatezza italiana. Fondata nel 1972 dallo stilista e imprenditore Stefano Ricci, l'azienda mantiene una solida tradizione familiare e un'etica del "100% Made in Italy", proponendo capi di alta sartoria maschile.

Per Carlo Conti sono state create linee esclusive per ciascuna serata, tra cui spiccano: una giacca smoking monopetto in seta operata dell'Antico Setificio Fiorentino, rever sciallato in raso, con set abbinato in raso e camicia smoking; una giacca smoking doppiopetto in velluto con rever a lancia raso, completata da formal set in raso, con camicia e pantalone.

"E' con orgoglio fiorentino che confermiamo il nostro impegno per Carlo Conti nella sua veste di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Nella passata edizione abbiamo apprezzato un'eleganza sobria diffusa in tutte le serate di questa prestigiosa manifestazione italiana e la figura di Carlo ha saputo rappresentare al meglio non solo il ruolo ma anche lo stile", dichiara Filippo Ricci, direttore creativo della maison. "È un grande onore indossare al Festival di Sanremo abiti realizzati su misura per me da Stefano Ricci, un brand così importante a livello mondiale e per di più fiorentino come me - commenta Carlo Conti - Spero di saper valorizzare la classe, la precisione e la modernità degli smoking che indosserò durante le cinque serate. Vestire Stefano Ricci vuol dire portare con me a Sanremo un po' di Firenze e della sua eleganza".