circle x black
Cerca nel sito
 

Eleganza fiorentina, a Sanremo Carlo Conti veste Stefano Ricci

Alta sartoria sul palco dell'Ariston con cinque smoking esclusivi

Eleganza fiorentina, a Sanremo Carlo Conti veste Stefano Ricci
23 febbraio 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlo Conti conduttore di stile fiorentino. Il direttore artistico del 76esimo Festival di Sanremo indosserà in esclusiva sul palco dell'Ariston durante le cinque serate smoking su misura del marchio fiorentino Stefano Ricci, simbolo di artigianalità e raffinatezza italiana. Fondata nel 1972 dallo stilista e imprenditore Stefano Ricci, l'azienda mantiene una solida tradizione familiare e un'etica del "100% Made in Italy", proponendo capi di alta sartoria maschile.

Per Carlo Conti sono state create linee esclusive per ciascuna serata, tra cui spiccano: una giacca smoking monopetto in seta operata dell'Antico Setificio Fiorentino, rever sciallato in raso, con set abbinato in raso e camicia smoking; una giacca smoking doppiopetto in velluto con rever a lancia raso, completata da formal set in raso, con camicia e pantalone.

"E' con orgoglio fiorentino che confermiamo il nostro impegno per Carlo Conti nella sua veste di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Nella passata edizione abbiamo apprezzato un'eleganza sobria diffusa in tutte le serate di questa prestigiosa manifestazione italiana e la figura di Carlo ha saputo rappresentare al meglio non solo il ruolo ma anche lo stile", dichiara Filippo Ricci, direttore creativo della maison. "È un grande onore indossare al Festival di Sanremo abiti realizzati su misura per me da Stefano Ricci, un brand così importante a livello mondiale e per di più fiorentino come me - commenta Carlo Conti - Spero di saper valorizzare la classe, la precisione e la modernità degli smoking che indosserò durante le cinque serate. Vestire Stefano Ricci vuol dire portare con me a Sanremo un po' di Firenze e della sua eleganza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival di Sanremo alta sartoria smoking esclusivi Made in Italy
Vedi anche
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza