Elena Sofia Ricci: "Io abusata a 12 anni. La separazione? Sono tornata a vivere"

L'attrice ospite oggi nel salotto di SIlvia Toffanin

Elena Sofia Ricci - fotogramma/ipa
Elena Sofia Ricci - fotogramma/ipa
23 novembre 2025 | 18.26
Redazione Adnkronos
"Dopo la separazione sono tornata a vivere". Elena Sofia Ricci ospite oggi, domenica 23 novembre, a Verissimo. L'attrice ha ripercorso la sua carriera, lunga 45 anni, e ha parlato apertamente della sua vita privata, segnata negli ultimi anni dalla separazione dalla fine del matrimonio.

L'attrice si è separata dopo 19 anni di matrimonio e racconta di aver dedicato i primi anni passati a curare le proprie ferite. Oggi però si sente rinata: "Mi sono riappropriata di me stessa e sto avendo cura di me. Le mie figlie ora sono grandi e vorrò bene a mio marito tutta la vita, ma è giusto che adesso io abbia cura di me".

Ricci racconta di aver avuto sempre paura di essere troppo "ingombrante": "Ho fatto tanti errori e adesso invece questo diritto a esserci, a fare le cose che mi piacciono, me lo sono preso. Ho bisogno di pensare solo a me e lo sto facendo".

E sulla sua situazione sentimentale attuale, Elena Sofia Ricci ha confidato di essere "sola": "Sono sola da tre anni. Non sono single, ma sono sola. Sto bene così, non so se sono pronta per un'altra storia. Sto ancora recuperando quella ragazza che voleva ballare, che voleva essere solo leggera".

La violenza fisica

Elena Sofia Ricci ha parlato dell'abuso subito all'età di 12 anni: "Mia madre mi ha messo inconsapevolmente nelle mani di chi ha abusato di me, per questo l'ho detto solo quando lei non c'era più". L'attrice ha parlato del trauma vissuto: "Questa esperienza mi ha lasciato un trauma profondo. Ho fatto anni di analisi per superare questo dolore, è stato difficile ritrovare me stessa".

Poi, l'appello al pubblico e alle donne vittime di violenza: "La violenza fisica è molto più evidente, eppure alcune volte non la vogliamo vedere. È necessario che si faccia educazione sentimentale e sessuale nelle scuole, è un tema per il quale mi batterò per sempre. Attenzione anche e soprattutto alla violenza verbale e psicologica, tutto parte dalla totale mancanza di rispetto"

