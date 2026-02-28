Eleonora Daniele: “La chiave per combattere il bullismo è donna”

“Le chiavi sono al femminile. Le donne hanno una grande forza in questo: io sono un grande sostenitrice del mondo femminile, perché noi donne abbiamo una visione più ampia, più completa, è nel nostro dna. Riusciamo con la nostra sensibilità ad avvertire e a comprendere di più la sofferenza di chi ci sta accanto. Parlo dei nostri figli, del mondo dell’infanzia”. A dirlo all’Adnkronos è Eleonora Daniele, a Sanremo per la presentazione del premio intitolato a Carolina Picchio, vittima di cyber bullismo, tema di cui la conduttrice si occupa quasi quotidianamente. “Io penso -aggiunge la Daniele- che la salvezza passi attraverso le donne”.