Problemi di salute per Elettra Lamborghini. La cantante ha rivelato di star attraversando un periodo difficile, confidandosi con i propri follower tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "So che molti di voi l'hanno notato perché sono meno 'spumeggiante' rispetto a prima e vi ringrazio dei vostri messaggi... ma sì, purtroppo da ormai qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare... ed ovviamente stanno condizionando anche del mio umore e la mia mente".

"Sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di camuffarlo... non vi nego che sto pensando costantemente di annullare tutti gli impegni (come ho fatto da dicembre in poi) ma ho presi i miei impegni e cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile... non entro nei dettagli...", ha concluso Lamborghini, non rivelando così la natura dei problemi di salute.