Elisabetta Canalis, storia finita con Georgian Cimpeanu?

Elisabetta Canalis di nuovo single? La showgirl è tornata in Italia per girare i nuovi spot di una acqua minerale di cui è testimonial ma con lei non c’è Georgian Cimpeanu, il suo ultimo fidanzato, che vive a Los Angeles come lei. Ad anticiparlo è il settimanale 'Chi', secondo cui l'amore tra l'ex velina e il fidanzato sarebbe giunto al capolinea.

La Canalis, come sua consuetudine, non ha rilasciato dichiarazioni, così come aveva fatto quando si è separata dal marito, Brian Perri. Ma fonti vicine alla ex coppia, secondo quanto riporta il settimanale, garantirebbero che la storia è finita per motivi legati alla relazione, non sono coinvolte altre persone.

Cimpeanu, tre volte campione del mondo di kickboxing, detto Iceman, è stato insegnante della Canalis che fra il 2022 e il 2023 è salita sul ring per alcuni incontri.