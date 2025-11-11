circle x black
Elodie ferma il concerto a Eboli e scoppia in lacrime: "Sto facendo fatica"

La cantante si stava esibendo sul palco di Eboli

Elodie - fotogramma/ipa
11 novembre 2025 | 11.39
Redazione Adnkronos
Elodie in lacrime ha fermato il concerto a Eboli a causa di un improvviso problema alla voce. Un video diventato virale sui social mostra la cantante sul palco del PalaSele visibilmente provata mentre si scusa con il pubblico.

"Devo dirvi una cosa", ha detto Elodie con la voce rotta dal pianto. La cantante ha confessato di aver avuto nel pomeriggio un abbassamento di voce: "Sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace. Vi chiedo scusa", ha detto, tra gli applausi e l'incoraggiamento del pubblico.

"Ce la metto tutta, lo giuro, e scusatemi se sbaglierò qualcosa", ha concluso Elodie prima di proseguire con lo show.

